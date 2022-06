Detailansicht öffnen Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Unterschleißheim arbeiten im Schulgarten. Tanja Stattek vom Förderzentrum, Manuela Breitenberger von der AOK und Katharina Rudolph vom Verein Acker e.V. (von links hinten) helfen ihnen dabei. (Foto: Florian Peljak)

Statt digitalem Klassenzimmer raus in die Natur: Schüler der Rupert-Egenberger-Schule in Unterschleißheim bauen ihr eigenes Gemüse an und lernen, was für Wunder die Natur zu vollbringen vermag. Aus unscheinbaren Pflänzchen wächst im Schulgarten, den sie auf einer Parzelle des Urban-Gardening-Areals neben dem Waldfriedhof bestellt haben, Gemüse heran. Im April pflanzten die Schüler Kohlrabi, Salat und Radieschen. Jetzt kamen unter Anleitung von Tanja Stattek vom Förderzentrum Tomate, Zucchini, Gurke und Kürbis dazu. Das Projekt begleitet Katharina Rudolph vom Verein Acker e.V. und die Gesundheitsfachkraft Manuela Breitenberger von der AOK Bayern. Die AOK finanziert als Präventionsangebot die Gemüse-Ackerdemie. 150 Schulen in Bayern haben an dem Bildungsprogramm bisher teilgenommen. Dabei werden auch Bildungsmaterialien gestellt, um landwirtschaftliches Grundwissen zu vermitteln sowie den Wert von Nachhaltigkeit, Lebensmitteln und Sortenvielfalt zu thematisieren.