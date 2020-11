Die Grünen in Unterschleißheim pochen darauf, dass die Stadt Planungen für eine direkte Anbindung des städtischen Fahrradnetzes an den geplanten Radschnellweg in Richtung München aufnimmt. Ihnen schweben drei Varianten vor, wie es für Radler attraktiv gemacht werden kann, auf den östlich der B 13 an der Kreuzung zum Münchner Ring endenden Radschnellweg einzuschwenken. So könnte südlich der Kreuzung ein Tunnel unter der B 13 hindurchgeführt werden. Alternativ könnte der Radschnellweg auf der Schlehenstraße weitergeführt werden, um weiter nördlich mit einem Tunnel eine Verbindung zur Südlichen Ingolstädter Straße zu schaffen. Auch ein Tunnel auf Höhe Feldstraße wäre denkbar sowie eine Verlängerung des Radschnellwegs sogar bis zum geplanten interkommunalen Radweg "Feldmoching bis Freising".