Zwei Sektgläser stehen auf dem Esstisch von Joseph Diehl. Auf beiden ist die deutsche Flagge zu sehen und das Datum der deutschen Einheit: der 3. Oktober 1990. "Daraus haben wir in der Nacht alles getrunken, was trinkbar war", sagt der 83-Jährige verschmitzt. Der damalige zweite Bürgermeister von Unterschleißheim hatte die denkwürdige Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 im thüringischen Lucka verbracht. An diesem Tag wurde die Städtefreundschaft zwischen beiden Orten besiegelt. Danach ging es raus zum Feiern. Der Jubel sei unbeschreiblich gewesen, erinnert sich Diehl. Fünf Stunden lang seien Raketen geschossen worden - und aus besagten Gläsern wurde Rotkäppchensekt getrunken.

Der Mauerfall sei ein Jahr zuvor der entscheidende Katalysator für die Bemühungen im Gemeinderat um eine mögliche Partnerschaft mit einer ostdeutschen Gemeinde gewesen, erzählt Diehl. Die Grundstimmung in der Bevölkerung nach dem 9. November 1989 in Worte zu fassen, fällt ihm schwer. Er erinnert sich an eine Begebenheit, von der ihm später ein ostdeutscher Bekannter erzählt hatte. Dieser habe, wie viele andere auch, kurz nach dem Mauerfall sein ganzes Geld in die Hand genommen und sei mit seiner Familie gen Westen ins bayerische Hof gefahren, wo sie im nächsten Supermarkt so viel wie möglich in ihren Einkaufswagen packten. An der Kasse habe der Bekannte sich dann gesorgt, ob sein Geld überhaupt reichen würde. "Die Kassiererin hat ihn einfach durchgewunken, die Frau vor ihnen in der Schlange hatte den gesamten Einkauf bezahlt", schildert Diehl. Die Geschichte sei ein gutes Beispiel für die Welle von Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft gewesen, die kurz nach der Wende herrschte.

Ähnliche Erfahrungen machten auch die Unterschleißheimer Gemeinderatsmitglieder, die sich als Delegation Ende Juni 1990 in die DDR aufmachten. Zuvor waren drei Gemeinden im Großraum Leipzig und Dresden kontaktiert worden, mit denen man sich eine Partnerschaft vorstellen konnte. Der Fokus habe von Anfang an nicht in erster Linie auf finanziellen Hilfen gelegen, sagt Diehl. "Mitmenschliche und verwaltungsmäßige Unterstützung standen im Vordergrund." Im 35 Kilometer südlich von Leipzig liegenden Lucka sei man sehr herzlich empfangen worden. Die Szene hat er noch heute lebhaft in Erinnerung: "Alle Amtsleiter, Dezernenten und der Bürgermeister haben uns begrüßt." Lucka zählte damals 7000 Einwohner und befand sich in einer finanziell sehr schwierigen Lage. Die Gemeinde am Rande des Braunkohlrevieres hatte nach der Wende horrende Arbeitslosenzahlen zu stemmen.

"Es ist bewundernswert, wie viel guten Willen und Aufbruchsstimmung es trotz der Situation in der Bevölkerung gab", sagt der ehemalige CSU-Politiker. Schon bald nach dem ersten Besuch lud Unterschleißheim 22 Kinder aus Lucka für einen Ferienaufenthalt nach Bayern ein. Die Kinder wurden alle in Privatfamilien untergebracht, die sie betreuten und versorgten. Eine ortsansässige Firma übernahm die Kosten für den Reisebus. Es kamen erste Kontakte zwischen Kultur- und Sportvereinen zustande.

Als Einstandsgeschenk bezahlte Unterschleißheim einen neuen Anstrich für das Rathaus in Lucka. Auch hier übernahm eine örtliche Firma größtenteils die Kosten. Mitarbeiter des Rathauses in Lucka hospitierten in Unterschleißheim, um die westdeutsche Verwaltung kennenzulernen. Auch sie wohnten währenddessen in Familien. Mit alten Mustersatzungen, Verordnungen und Bebauungsplänen ausgerüstet kehrten die Beamten nach Lucka zurück. Auch alte Schulbücher, Schreibmaschinen und sogar eine Kehrmaschine wurden gespendet. Alles konnte gebraucht und genutzt werden, auch ausrangierte Sachen waren Gold wert.

Die entstandenen Freundschaften zwischen den Familien in beiden Städten in den Jahren nach der Wende halten bis heute. "Das Wertvollste daran ist, dass es sich nicht um von oben verordnete, sondern um ehrliche Freundlichkeit von allen Seiten gehandelt hat", sagt Josef Diehl und lächelt.