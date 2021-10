Der Business-Campus an der Landshuter Straße in Unterschleißheim wird langsam zu einem Teil der Stadt. Kommenden Donnerstag, 4. November, eröffnet dort ein Rewe-Markt. Die Regionalbuslinie 219 bedient auf ihrem Kurs durch die Stadt seit Anfang Oktober auch drei Haltestellen am Emmy-Noether-Ring. Aktuell sind laut Rathaus im Business-Campus 23 Firmen eingemietet. Auch das Gründerzentrum befindet sich dort. Der nächste Bauabschnitt im Südwesten des Geländes mit Parkhaus und Multifunktionsgebäude befindet sich in Planung. In der Mitte des Campus wird interimsweise eine Blumenwiese angelegt, letztendlich soll dort ein See entstehen.