In einem urbanen Gebiet wie dem Landkreis München gibt es Risiken, die jederzeit zu einem größeren Unglück führen können. Um solche Situationen professionell und routiniert bewältigen zu können, üben die Kräfte des Bevölkerungsschutzes regelmäßig Szenarien - so auch wieder am kommenden Sonntag, 8. September. Dann wird im nördlichen Landkreis die Katastrophenschutzübung "Dark Ex 2019" abgehalten, die "umfangreiche betreuungs- und sanitätsdienstliche Einsatzlagen" zum Inhalt haben wird, wie das Landratsamt in München mitteilt.

Bei der Übung wird angenommen, dass ein großflächiger Stromausfall zu verschiedenen Unglücken führt. Beteiligt sein werden etwa 170 Einsatzkräfte verschiedener Rettungsdienste sowie 70 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Hochbrück, Garching, Oberschleißheim, Unterschleißheim und der Polizei. Für eine realistische Darstellung der Verletzten sorgen etwa 100 Mimen. "Eine Übung in dieser Größenordnung bietet den Einsatzkräften die Chance, ihr Wissen praktisch zu vertiefen, Erfahrungen in Ausnahmesituationen zu sammeln sowie das überörtliche Zusammenwirken der Hilfsorganisationen im praktischen Einsatz zu trainieren", erklärt Behördensprecherin Christine Spiegel.

Ziel sei es, für den Schutz der Bevölkerung bestmöglich gerüstet zu sein. Für mögliche Auswirkungen der Übung bittet das Landratsamt die Bevölkerung um Verständnis. So werden im Verlauf der Großübung zwischen 9 und 14 Uhr Einsatzfahrzeuge mit Sondersignal (Blaulicht und Martinshorn) fahren und Komparsen mit zum Teil täuschend echt aussehenden Verletzungen an den simulierten Unfallstellen zu sehen sein. Besonders im Bereich des Helmholtz-Zentrums in Neuherberg, auf der Ingolstädter Landstraße/B13 und in Hochbrück sei mit Auswirkungen der Übung zu rechnen.