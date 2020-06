Kreatives Schreiben, das in einen eindrücklichen Vortrag und eine selbstbewusste Bühnenperformance mündet - die Unterschleißheimer Junior-Wortakrobaten wollen ihr Publikum eloquent und rhythmisch versiert unterhalten. Im Rahmen des neuen Live-Streaming-Programms aus dem Unterschleißheimer Bürgerhaus haben sie nun online dazu Gelegenheit. Am kommenden Mittwoch, 24. Juni, heißt es von 20 Uhr an: "Reim meets Rock - Poetry meets Pop". Die Junior Wortakrobaten alias Regenschirm-Poeten präsentieren dabei wichtige Lebensinhalte aus ihrem Teenager-Dasein - mal eher witzig, mal eher melodramatisch, aber immer mit dem Anspruch der Authentizität. Und da die meisten Auftretenden auch Musiker sind, wird das Klangspektrum umso abwechslungsreicher. Der Link zur Vorstellung ist: https://youtu.be/e9iIJfaq1bE.