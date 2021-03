Immer mehr Kinder wird es laut Prognose in Unterschleißheim geben. Damit steigt der Bedarf an Kitas.

Wenn die Stadtentwicklung wie geplant verläuft, könnte es in Unterschleißheim in zehn Jahren rund 2200 Kleinkinder geben. Und die Eltern von etwa 1600 von ihnen könnten dann ihren gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz einlösen. Dafür fehlen der Stadt aber eindeutig die Kapazitäten. Zuletzt waren 1374 Plätze verfügbar, inklusive der Angebote an Tagesmüttern, die aber eigentlich nur ein Zusatzangebot darstellen sollten. Mittelfristig werden in der größten Kommune des Landkreises daher wohl zwei neue Kindertagesstätten notwendig. Ein grober Fahrplan des Rathauses geht derzeit davon aus, bis 2024/25 ein Kinderhaus neu zu erstellen und um das Jahr 2030 herum ein weiteres zu bauen.

Die neueste Prognose zum künftigen Bedarf rechnet das potenzielle Bevölkerungswachstum mit ein, das durch die Neubaugebiete generiert würde, die in der gerade abgeschlossenen Flächennutzungsplanung ermöglicht werden. Demnach würde Unterschleißheim zwar absolut moderat wachsen, kalkuliert wird mit einem Anstieg der Bevölkerung um 0,5 Prozent jährlich, aber doch stetig. Aktuelle Geburtenraten vorausgesetzt, gäbe es nach der Prognose 2200 Kinder im Betreuungsalter bis zum Schuleintritt. Im langjährigen Mittel nutzen 94 Prozent der Eltern einen Kindergartenplatz, 49 Prozent einen Krippenplatz.

Anhand dieser Zahlen ergibt sich dann die Diskrepanz. Aktuell wird die Situation noch erschwert, weil nicht alle Kapazitäten der Kitas in der Stadt genutzt werden können, da Fachpersonal fehlt. Die Zukunftsprognose bezieht sich nun allerdings nur auf den räumlichen Bedarf, den die Stadt schaffen muss. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) skizzierte im Hauptausschuss des Stadtrats als "Zielhorizont", bis 2024 eine erste zusätzliche Tagesstätte nutzbar zu haben.