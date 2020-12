Der Bahnhof in Unterschleißheim ist seit dieser Woche auch Haltestation für Regionalzüge. Morgens hält die RB 33 um 8.17 Uhr und ist 24 Minuten später am Münchner Hauptbahnhof. Abends kommt ein Regionalzug aus München um 19.16 Uhr an. Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) und FDP-Stadtrat Manfred Riederle hatten sich bei der Bahn und dem Verkehrsministerium wiederholt für einen Regionalbahnhalt eingesetzt. Beide halfen am Donnerstag beim Anbringen der neuen Schilder am Bahnhof, auf denen neben dem Ortsnamen Unterschleißheim die beiden Logos von S-Bahn und Deutscher Bahn zu sehen sind. Der 17. Dezember sei für Unterschleißheim ein historischer Tag, heißt es von der Stadt. Denn am 17. Dezember 1977 sei die S-Bahnstation in Betrieb gegangen. Fast auf den Jahrestag genau 43 Jahre später sei man nun auch zu einem Regionalzugbahnhof geworden.