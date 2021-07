Lebensretter in ihrem Element: Taucher der Wasserwacht üben am Schleißheimer See die Rettung eines Ertrinkenden.

Bei einer groß angelegten Übung am Schleißheimer See proben Wasserwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr den Ernstfall

Zwei im See Vermisste und eine Verletzte im Kanal - das Szenario war durchaus ernst, als am Montagabend im Münchner Norden der Alarm für Einsatzkräfte von Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei ertönte. Bei einer groß angelegten Rettungsübung am Unterschleißheimer See trainierten 90 Beteiligte von Land- und Wasserrettungseinheiten der Stadt und des Landkreises München das Zusammenspiel. Das Resümee der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes, welche die Übung organisierte und leitete, fällt positiv aus. "Die Übung hat gezeigt, dass die organisationsübergreifende Arbeit der Hilfsorganisationen gut funktioniert", erklärt Dennis Poyda von der Wasserwacht Lohhof, der die Übung leitete.

Eine solche Übung biete den Einsatzkräften immer die Chance, ihr Wissen zu vertiefen, Erfahrungen in Ausnahmesituationen zu sammeln und das Zusammenspiel der Hilfsorganisationen im praktischen Einsatz zu trainieren. "Eine Übung hilft bei Realeinsätzen schneller, präziser und effektiver zu handeln, und stärkt die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen und deren Einsatzleitern", so Poyda. 50 ehrenamtliche Einsatzkräften der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes waren vor Ort.

An der Übung beteiligten sich außerdem Kräfte der Wasserwacht in Lohhof, Feldkirchen, Unterföhring und Langwied, der BRK-Bereitschaft und der Feuerwehr Unterschleißheim, der Feuerwehr München, der Kreisbrandinspektion, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aus München sowie der Polizeiinspektion Oberschleißheim.

Der Ablauf der Übung, die von 19.30 bis 22 Uhr dauerte, war anspruchsvoll. So galt es, mehrere Verletzte zu bergen und zu versorgen. Als Übungsszenario diente eine fiktive Geschichte über ein Pärchen, dass am See verunglückte. Eine Joggerin sah eine Person im Wasser untergehen, sie wollte zur Wasserwachtstation laufen, um Hilfe anzufordern, stolperte jedoch und stürzte dabei in einen Kanal. Zwei weitere Passanten bemerkten den Unfall, eilten ihr zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die Wasserwacht schickte umgehend zwei Sanitäter und das Rettungsboot zur Erstversorgung, wobei klar wurde, warum die Joggerin überhaupt gestürzt war. Sofort wurden weitere Einsatzkräfte über die "Übungsleitstelle" alarmiert.

Die angeforderten Einheiten wurden schon vor der Übung an einem Bereitstellungsraum formiert, um mit zeitlicher Verzögerung wie bei einem Realeinsatz zu den Einsatzstellen anzufahren. Mit jeder ankommenden Einheit kamen weitere Funktionen hinzu. Rettungstaucher begannen mit einer "Stöbersuche" und wurden an Schleppstangen mit den Booten durch das Wasser gezogen, Wasserretter auf Stand-up-Paddles ergänzten die Suche, Drohnen, teils ausgestattet mit Wärmebildkameras, machten Aufnahmen aus der Luft.

Über eine an der Übung beteiligte Polizeistreife erreichte die Einsatzleitung eine Meldung, dass eine zweite Person vermisst werde und vermutlich im Wald zu finden sei. Mit Hilfe von Fußtrupps und der Drohne konnte diese im Wald gefunden werden - leblos. In dieser Übung zum Glück nur eine Puppe, an der die Reanimation geübt wurde. Währenddessen wurde die Joggerin mit dem Rettungswagen abtransportiert und die im Wasser vermisste Person gefunden. Auch diese Puppe wurde an Land gebracht und "reanimiert".