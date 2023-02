Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Dank einer edlen Spenderin kommt Unterschleißheim zu einer Rathausuhr. Die Wohltäterin ist Irmgard Stronk, deren Name vielen Älteren in der Stadt auf jeden Fall etwas sagen wird. Sie ist die Witwe von Wolfram Stronk, der über Jahrzehnte eine prägende Figur in der Kommunalpolitik war. Er war von 1972 bis 1978 Zweiter Bürgermeister und von 1979 wirkte er bis 1990 als Dritter Bürgermeister und führte auch zeitweise die Geschäfte im Rathaus, als Bürgermeister Hans Bayer (SPD) schwer erkrankte und 1989 starb. Jetzt verkündete Martin Reichart, Stadtrat und Vorsitzender der Freien Bürgerschaft, dass Irmgard Stronk 20 000 Euro für eine Rathausuhr geben würde. Sie wünsche sich lediglich, dass diese möglichst an ihrem 100. Geburtstag bereits an der Fassade tickt. "Diese Frau ist richtig fit", sagte Reichart.

Martin Reichart verkündete dies, weil Irmgard Stronk eine besondere Verbindung zur Freien Bürgerschaft hat. Wolfram Stronk und Irmgard Stronk zogen 1946 nach Unterschleißheim. Dort hob er 1954 die Freie Wahlgemeinschaft aus der Taufe, die sich 1972 mit dem Bürgerverein zur Freien Bürgerschaft zusammenschloss. Bis 1991 stand Stronk dieser vor.

Erst vor kurzem hatte es im Stadtrat eine Diskussion gegeben, ob man eine Rathausuhr anschaffen solle. Ausgangspunkt war, dass immer wieder der Wunsch aus der Bürgerschaft laut wird, eine solche Uhr anzubringen. Anbieten würde sich dafür ein Platz an der Westfassade links vom Haupteingang zum Rathaus und Bürgerhaus. Wegen der relativ hohen Kosten zögerten die Stadträte allerdings, ob man sich sowas in finanziell schwierigen Zeiten leisten solle. Die Entscheidung blieb offen, und sollte in den Haushaltsberatungen gefällt werden. Jetzt nimmt Irmgard Stronk das den Stadträten ab.

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) zeigte sich erfreut über das Angebot und kündigte an, die Verwaltung werde versuchen, die gewünschte Uhr, von der die Spenderin auch eine Skizze ihrem Brief beigelegt hat, bis Ende Mai anzuschaffen und zu montieren. Der Zeitplan allerdings sei etwas ehrgeizig.