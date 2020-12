Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Wenn sich mehr und mehr Radfahrer im Stadtverkehr tummeln, kann es schon unübersichtlich werden. Die Stadt Unterschleißheim hat versucht, das Problem an der viel befahrenen und von Radlern gut genutzten Kreuzung des Münchner Rings mit der Hauptstraße zu lösen. Sie hat die Kreuzung umbauen lassen und für Radfahrer, die von der Le-Crès-Brücke runterkommen und links abbiegen wollen, vor den Autos eine Aufstellfläche markiert, auf der sie sich links einordnen können. Doch offenbar kommt das bei manchen Radlern nicht so gut an.

Die Freie Bürgerschaft (FB) möchte jedenfalls die Kreuzung erneut umgestalten lassen. Martin Reichart begründete den Antrag damit, dass es häufig Beschwerden gebe von Radfahrern, die sich unsicher fühlten mit der aktuellen Verkehrsführung. Die Radfahrerspur von der Le-Crès-Brücke ende abrupt und es sei nicht leicht ersichtlich, wie man sich einordnen müsse, wenn man nach links wolle. Auch fühlten sich Radfahrer auf dem engen Abbiegestreifen bei Gegenverkehr unsicher. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) betonte, die Kreuzung sei genau so umgebaut worden, wie es der Stadtrat beschlossen habe. Bernd Knatz (ÖDP) wandte sich vehement gegen einen erneuten Eingriff in die Kreuzung. Was die FB wolle, würde "einen großen Schritt zurück" bedeuten. Thomas Breitenstein (SPD) regte an, die Aufstellfläche für Radfahrer rot einzufärben und so besser sichtbar zu machen. Der Antrag wurde bei fünf Gegenstimmen angenommen, die Verwaltung erarbeitet eine Vorlage zur weiteren Beratung.