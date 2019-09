Bürgermeister Christoph Böck (SPD) lädt am Samstag, 14. September, zu einer Stadt-Info-Radl-Tour durch Unterschleißheim ein. Los geht es um 14 Uhr am Rathausplatz und es wird sportlich: Eines der zehn Ziele wird der Hollerner See sein. Gegen 16.30 Uhr soll der Nachmittag dann in der Sportgaststätte ausklingen.