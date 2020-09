Coronabedingt ist ein ganzes Jahr vergangen, seit Bürgermeister Christoph Böck (SPD) zum letzten Mal mit Bürgern durch Unterschleißheim geradelt ist, um zu aktuellen Themen zu informieren. Am Samstag, 3. Oktober, haben alle Interessierten nun wieder Gelegenheit, mit dem Bürgermeister zentrale Entwicklungen am Ort zu diskutieren und Fragen persönlich zu stellen, zum Beispiel: Wie steht es aktuell um das Projekt Stadtmitte? Wie geht es weiter mit dem Kulturprogramm? Wie gestaltet sich der Umbau der Michael-Ende-Grundschule? Treffpunkt zur Radltour ist um 14 Uhr am Rathausplatz. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter Telefon 089/310 09 100 oder per E-Mail an

cboeck@ush.bayern.de.