An der Echinger Straße in Unterschleißheim soll ein neues Wohnquartier entstehen.

Die Stadt plant in Lohhof-Süd ein neues Quartier mit bis zu 180 Wohneinheiten und einem Supermarkt. Die Bürger sollen sich an der Gestaltung online beteiligen.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Ein Pflegeheim, eine Kindertagesstätte, Geschosswohnungen und Reihenhäuser: Die Stadt Unterschleißheim plant in Kooperation mit einem Investor ein neues Quartier in Lohhof-Süd, das ganz unterschiedliche Bedürfnisse bedienen soll. Ein Supermarkt soll auch entstehen. Dazu vorgesehen ist eine Umfahrung, die den Durchgangsverkehr aus der Mallertshofener, der Neufahrner und der Echinger Straße bringt. Aktuell quälen sich auf dieser viele Fahrzeuge von der Kreuzstraße auf kürzestem Weg durch das Wohngebiet zur Stadionstraße und zum Münchner Ring. Alle Unterschleißheimer sind von der Stadt aufgerufen, über das neue Online-Beteiligungsinstrument Consul mitzuteilen, was sie von dem "Mehrgenerationen-Wohnen" halten.

Unterschleißheim verändert sich rasant. Und zwar an allen Ecken und Enden. Während an der Landshuter Straße mit dem Business-Campus und dem Koryfeum großflächige moderne Gewerbeparks hochgezogen werden, entsteht andernorts Wohnraum: im Gartenquartier, am Furtweg, an der Kibitzstraße. Und jetzt auch an der Kreuzstraße auf einem Acker, an den eine Tankstelle angrenzt, und wo Gewerbe in der Nachbarschaft dominiert. Gegenüber liegen ein Schnellrestaurant und ein Entsorgungsbetrieb. Aber künftig soll alles schick werden, sozial ausgewogen auch mit einem Einheimischenmodell, über das unter gewissen Bedingungen Baugrund verbilligt abgegeben wird. Eingebettet wird alles mit Parks und Biotopen. So ist der Plan.

Noch wird erst ein Konzept entwickelt, in zwei bis drei Jahren könnte laut Stadtverwaltung Baurecht bestehen. Das vorläufige Konzept sieht vor, dass auf städtischem Grund im Westen, angrenzend an die Wohnhäuser an der Mallertshofener Straße, Reihenhäuser sowie einzelne Punkthäuser mit bis zu fünf Stockwerken plus Terrassengeschoss entstehen. Die Punkthäuser würden bis zu 19 Meter hoch. Angrenzend an die bestehende Siedlung soll niedriger gebaut werden. 150 bis 180 Wohneinheiten sind anvisiert. Es geht um 100 bis 120 Geschosswohnungen sowie 50 bis 60 Reihenhäuser. Die Stadt denkt bei den Reihenhäusern an ein Einheimischenmodell. An der Kreuzstraße geht es um einen Gewerbebau, dazu wird eine Kindertagesstätte mit bis zu sechs Gruppen erwogen.

Auf dem Grundstück im Nordosten, das einem Investor gehört, wird über ein Pflegeheim mit bis zu 150 Plätzen gesprochen, von denen etwa 120 vollstationäre Pflegeplätze wären sowie 18 bis 30 Plätze für Tagespflege. Ein Bereich mit Pflegewohnen mit etwa 45 Wohneinheiten ist ebenfalls geplant. Im südlichen Bereich sind wiederum Geschosswohnungsbauten mit vier und fünf Stockwerken angepeilt. Aus Lärmschutzgründen wird an der Kreuzstraße keine Wohnbebauung errichtet. Im Süden an der Kreuzstraße sind dreigeschossige Gewerbebauten vorgesehen. Es sollen vor allem Flächen für Büros und Vereine entstehen, im Erdgeschoss könnte ein Supermarkt einziehen. Weitere Geschäfte und auch Gastronomie sind laut Stadt vorstellbar.

Zwischen der Wohnsiedlung im Westen und dem Pflegeheim im Osten soll es einen Park geben, an der Ostflanke zur B300 einen Biotopbereich. An den Rändern des Areals zur Kreuzstraße und zur bestehenden Siedlung sind Grünstreifen vorgesehen. Ein Kunstrasenplatz neben dem Hans-Bayer-Stadion müsste für die Umfahrung verlegt werden. Über Consul können Interessierte auf der Stadthomepage Dokumente einsehen und auch Vorschläge einbringen, etwa zum Park oder zur Nahversorgung. Einige haben sich schon eingebracht und eine Fahrradstraße gefordert, einen Motorik-Spielplatz und eine Verlegung einer Buslinie. Die Vorschläge werden gesammelt, geprüft und dann laut Rathaus gesammelt veröffentlicht. Wenn möglich sollen sie in einer Präsenzveranstaltung diskutiert werden und anschließend in die Behandlung der Bauleitplanung in den städtischen Gremien einfließen.

Wer sich mit seinen Ideen einbringen will, kann sich über das Bürgerbeteiligungs-Tool Consul auf der Homepage der Stadt Unterschleißheim einloggen. Die Abstimmung läuft bis 5. Januar. Zu erreichen ist die Plattform über https://consul.unterschleissheim.de/