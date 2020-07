Das Capitol-Kino in Unterschleißheim erhält in diesem Jahr 7500 Euro vom Bund für sein hervorragendes Jahresfilmprogramm, das Filmeck im Bürgerhaus Gräfelfing 5000 Euro. "Ich freue mich sehr über die Unterstützung für die Kinos, das ist gerade in Zeiten von Corona nicht nur eine Stärkung für die öffentlichen Filmspielstätten, sondern auch ein Lob für das qualitativ hervorragend gemachte Programm", schreibt die SPD-Bundestagsabgeordnete Bela Bach. Die Mittel für die Kinoprogrammpreise seien in diesem Jahr von 1,8 Millionen auf zwei Millionen Euro erhöht worden.