Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) hat gereizt auf drängender gewordene Forderungen reagiert, zügig Luftreinigungsgeräte für Schulklassen anzuschaffen. Böck sagte am Donnerstag im Stadtrat, dass dies reines Wunschdenken sei. Die Geräte, die man gerne hätte, könnten in dieser Zahl gar nicht geliefert werden. Genauso gut könnte man fordern, dass alle morgen geimpft werden sollen. Das sei auch nicht möglich. Auf die ersten bestellten Geräte habe man lange warten müssen. Das erklärte Ziel der Stadt ist, deren Einsatz zu testen und dann über weitere Anschaffungen zu entscheiden. Gerade der SPD geht das zu langsam.

Deren Fraktionschef Thomas Breitenstein rief in Erinnerung, dass er mit Birte Bode im Januar einen "Dringlichkeitsantrag" eingebracht hat, in dem gefordert wird, dass die Stadt so schnell wie möglich Fördermittel zur Anschaffung weiterer Geräte beantragt. So sollten zügig auch jene 135 Klassenräume nachgerüstet werden, die in einer Priorisierung der Bauverwaltung als vordringlich angesehen wurden, weil eine Querlüftung dort nicht möglich ist. Breitenstein argumentierte, dass mittlerweile die letzten Zweifel an der Sinnhaftigkeit solcher technischer Geräte ausgeräumt seien. Fachleute hätten erst jüngst wieder appelliert, gerade die Infektionsgefahr in Innenräumen ernst zu nehmen. Breitenstein sage, die Schulen seien "Problemzonen, um die wir uns kümmern müssen". Die Stadt habe die Hebel in der Hand und müsse sich dafür einsetzen, die Inzidenzzahlen zu verringern. Die Stadt Forchheim sei ähnlich groß wie Unterschleißheim und habe mit Luftreinigungsgeräten Erfolge erzielt. Tino Schlagintweit (Grüne) schloss sich der Forderung der SPD an. Die Zeit dränge. "Es ist ein Wettlauf zwischen der Wissenschaft und dem Virus." Manfred Riederle (FDP) allerdings hielt dem entgegen, dass der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) den Einsatz von Luftreinigungsgeräten gerade erst wieder kritisch beurteilt habe.

Im März berichtete die Stadt, dass an der Mittelschule an der Johann-Schmid-Straße zehn Großluftreinigungsgeräte aufgestellt worden seien. Alle Geräte seien für Räume bestimmt, in denen eine Querlüftung nicht möglich sei. Weitere vom Förderprogramm des Freistaats mitfinanzierte Geräte sollten an die Grundschule an der Ganghoferstraße, die Kindertagesstätte Rappelkiste sowie an die Nachbarschaftshilfe gehen.