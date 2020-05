Inzwischen haben auch die Politiker ein breiter angelegtes Bewusstsein für die Nöte der Kinobesitzer hierzulande entwickelt: Wann genau sie eröffnen dürfen, ist zwar noch nicht klar, aber es soll keine kleinteiligen föderalen Sonderwege geben, sondern möglichst ein bundesweiter Startschuss werden. Stefan Stefanov, Besitzer des Programmkinos "Capitol" im Unterschleißheimer Ortsteil Lohhof, spricht von der längsten kinolosen Zeit in Unterschleißheim seit dem Frühjahr 2007. Er glaubt, dass es vor Mitte Juni nicht zu flächendeckenden Öffnungen der Lichtspieltheater kommen wird.

Gleichwohl gibt es Hoffnung weckende Neuigkeiten für die Freunde des Capitol: Sie sind in ihren Unterstützungswillen nicht mehr nur auf die digitale Ebene beschränkt. An diesem Freitag, 22. Mai, von 17 bis 20 Uhr, sowie am Sonntag, 24. Mai, von 15 Uhr bis 18 Uhr ist Stefanov mit seinem Team wieder vor Ort: "Es wäre möglich, direkt bei uns im Capitol Gutscheine zu kaufen, aber auch Popcorn, Eis oder weitere Snacks und Softdrinks." Der Verzehr an Ort und Stelle ist indes nicht erlaubt, alle erworbenen Produkte sind "to go". Die Vorfreude ist bei Stefanov dennoch groß: "Es wäre wirklich schön, euch - wenn auch mit Abstand - wieder zu sehen", wendet er sich an seine Kunden. Mund- und Nasenschutz sind natürlich Pflicht beim Betreten des Kinos. 3D-Brillen nicht.