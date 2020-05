Gleich drei Autofahrer hat die Polizei am Wochenende im berauschten Zustand aus dem Verkehr gezogen. Ein 47-jähriger Unterschleißheimer, der am Freitagabend auf der Landshuter Straße ohne gültige Fahrerlaubnis in eine Kontrolle geriet, zeigte laut Polizeibericht "drogentypische Auffälligkeiten". Nach einer Blutentnahme wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet eine Anzeige samt Fahrverbot. Am selben Abend wurde auf der B 13 im Bereich Oberschleißheim auch bei einem 54-jährigen Münchner Alkoholgeruch festgestellt, als er mit seinem Kleintransporter zur Kontrolle aufgehalten wurde. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste sein Fahrzeug abstellen. Auch ihn erwartet eine Anzeige mit mindestens einem Monat Fahrverbot. Mit einer Anzeige muss außerdem ein 58-jähriger Autofahrer rechnen, der den Beamten in Unterschleißheim durch deutlichen Alkoholgeruch aufgefallen ist. Die Kontrolle ergab, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte, der Test zeigte mehr als 1,1 Promille an.