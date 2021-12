Weil er vermutlich eine Herzattacke erlitt, hat ein 69-Jähriger am Montagmorgen in Unterschleißheim die Kontrolle über seinen Kleinschulbus verloren und ist auf dem Münchner Ring in Höhe des Valentinsparks in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit dem Auto einer 48-Jährigen zusammen. Die Frau wie auch der Busfahrer selbst wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die Ehefrau des 69-Jährigen, die auf dem Beifahrersitz des Kleinbusses saß, blieb unverletzt. Kinder waren zum Unfallzeitpunkt nicht mehr in dem Bus. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 20 000. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.