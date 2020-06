Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 17-Jähriger am Dienstagabend in Unterschleißheim gegen ein Auto gelaufen. Anschließend widersetzte er sich einer Festnahme und verletzte zwei Beamte. Die Polizisten waren laut Mitteilung des Münchner Präsidiums gegen 21 Uhr zu einem Familienstreit am Margaretenanger gerufen worden, der damit endete, dass der 17-Jährige von seiner Mutter aus der Wohnung geworfen wurde. Als dieser die Beamten sah, steckte er sich etwas in den Hosenbund und rannte los. Verfolgt von den Polizisten lief er auf den Münchner Ring, wo zwei Autofahrer Vollbremsungen hinlegen mussten. Der zweite konnte aber nicht verhindern, dass der 17-Jährige gegen seinen Transporter lief und leicht verletzt zu Boden ging.

Die Beamten fixierten ihn mit Handfesseln, dabei trat er sie nach Angaben der Polizei und verletzte beide leicht. Auch ein Funkgerät wurde beschädigt. Der Jugendliche trug eine geringe Menge Rauschgift bei sich und hatte eine ebensolche zuhause. Er wurde ambulant behandelt und anschließend in einem Krankenhaus polizeilich untergebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln.

Während sich die Polizeibeamten noch um den 17-Jährigen kümmerten, kamen drei Jugendliche im Alter zwischen 17 und 16 Jahren hinzu. Diese gingen die Beamten nach Angaben der Polizei an, beleidigten sie und forderten sie auf, den 17-Jährigen sofort loszulassen. Sie wurden immer aggressiver und wichen erst zurück, als ein Polizist mit dem Schlagstock drohte. Gegen sie wird ein Verfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung und Beleidigung der Polizisten eingeleitet.