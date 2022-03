Unbekannte sind in einen Bürokomplex in Unterschleißheim eingestiegen und haben dort gleich bei mehreren Firmen Beute gemacht. Sie drangen irgendwann zwischen Freitag, 4. März, 15 Uhr, und dem darauf folgenden Montagmorgen, 7.30 Uhr, gewaltsam in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie laut Polizei mehrere Büros und entwendeten IT-Zubehör im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss flohen sie unerkannt. Das Kommissariat 52 des Polizeipräsidiums München ermittelt. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Ohmstraße und Siemensstraße etwas wahrgenommen hat, das mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnte, wird gebeten, sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.