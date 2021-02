Die Oberschleißheimer Polizei hat am Samstagmorgen eine Fete von acht Personen in einem Mehrfamilienhaus in Unterschleißheim aufgelöst. Gegen 8 Uhr hatten Anwohner mitgeteilt, dass dort bereits seit zwei Tagen fröhlich gefeiert werde. Die Polizeibeamten trafen in einer Wohnung acht Leute zwischen 23 und 43 Jahren aus unterschiedlichen Hausständen an und beendeten die gegen Corona-Auflagen verstoßende Party. Die Gäste und der 26-jährige Wohnungsinhaber wurden angezeigt. Den sieben Besuchern erteilten die Oberschleißheimer Polizisten einen Platzverweis. Die Bußgeldverfahren werden nach Beendigung der Ermittlungen dem Landratsamt München übersandt.