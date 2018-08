1. August 2018, 22:01 Uhr Unterschleißheim Politik am CSU-Stammtisch

Der Ortsverband der CSU in Unterschleißheim lädt zum politischen Stammtisch ein. Der findet jeden ersten Freitag im Monat im Landgasthof Alter Wirt in der Hauptstraße 36 statt und beginnt um 19 Uhr. Beim Stammtisch wird über das politische Zeitgeschehen diskutiert und über andere aktuelle Themen gesprochen. Bei gutem Wetter findet das Treffen draußen statt. Ortsvorsitzende Stefan Krimmer ermuntert alle Interessierten, sich an der öffentlichen Diskussionsrunde zu beteiligen und Anliegen vorzutragen. Der nächste Termin, an dem sich dazu Gelegenheit bietet, ist der 3. August.