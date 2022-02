Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Stadtwerke Unterschleißheim wollen bis zu einer Million Euro in Photovoltaikanlagen auf Dächern kommunaler Gebäude investieren. Unter anderem soll es auf dem Rathaus, auf der Stadtbibliothek und der Sparkasse Solarmodule geben; des weiteren auf der Ganghoferschule, mehreren Kindertagesstätten und auch auf dem Neubau des Bayerischen Roten Kreuzes. Das soll aber nur der Anfang sein. Sämtliche kommunale Liegenschaften sollen auf ihr Potenzial für eine Solarstrom-Produktion untersucht werden. Auch eine weitere Freiflächen-Photovoltaikanlage zusätzlich zu der in Riedmoos schwebt den Stadtwerken vor. Doch da stehen die Überlegungen noch ziemlich am Anfang.

Dafür liegen nach dem Beschluss, dass die Stadtwerke in diesem Jahr richtig Geld in die Hand nehmen sollen für eine Solarstrom-Offensive, für erste sieben Gebäude bereits Berechnungen vor. Die Stadtwerke haben untersucht, wie groß die Anlagen sein könnten und wie viel Strom produziert werden könnte. Und sie haben auch schon Wirtschaftlichkeitsberechnungen angestellt. Auf dieser Grundlage skizzierte Werkleiter Reinhard Reiter am Mittwoch im Werkausschuss des Stadtrats, wie weiter vorgegangen werden könnte. Er empfahl, einen Mittelweg zu wählen und die Rentabilität ebenso im Blick zu behalten wie die Klimaschutz-Wirkung. 608 000 Kilowattstunden Strom könnte so auf den sieben Dächern im Jahr CO₂-frei produziert werden. Das wäre genug, um rechnerisch 152 Vier-Personen-Haushalte zu versorgen.

Dabei zeigte sich im Werkausschuss, dass bei der Planung eine ganze Reihe von Dingen genau abgewogen werden müssen. Denn die größte Anlage bringt zwar den größten Ertrag fürs Klima, aber längst nicht für den Betreiber. Die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) garantierte Einspeisevergütung hat sich mehr und mehr in die Richtung entwickelt, dass sich lohnt, Anlagen zum Eigenbedarf zu betreiben, aber keineswegs, um von diesen Strom ins Netz einzuspeisen. Wer rentabel wirtschaften will, macht die Größe der Anlage vom Stromverbrauch des Gebäudes abhängig. Bei einer Anlage mit 120 Kilowatt Spitzenleistung auf Rathaus, Bibliothek und Sparkasse könnten 97 Prozent des Solarstroms direkt verbraucht werden. Ein Spitzenwert.

Nur auf eine rechnerische Eigenverbrauchsquote von zehn Prozent kommen die Stadtwerke dagegen bei Solaranlagen auf dem Kinderhaus Arche, beim Kinderhaus Nordschloss und auf der Lagerhalle der Stadtwerke. Werkleiter Reiter kritisierte die Steuerungswirkung des EEG und sagte, "das ist nicht im Sinne der Energiewende". Er beschrieb, wie man auch mit kleineren Anlagen etwa auf den Dächern der Kinderhäuser profitabler sein könnte. Dann wären die Investitionen bereits nach 13 Jahren amortisiert. Doch mit Blick auf den wachsenden Bedarf an grünem Strom riet er, alles zu machen, was in 20 Jahren die Kosten wieder einbringe.

Im Werkausschuss war mancher noch nicht ganz vorbereitet auf eine derart vertiefte Diskussion. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung war erst für die nächste Sitzung angekündigt gewesen. Die Steilvorlage zur Debatte wurde aber aufgenommen. Vorschläge kamen auf den Tisch, wie der Eigenverbrauch erhöht werden könnte. Jürgen Radtke (Grüne) brachte Batteriespeicher zur Sprache und fragte, ob auch benachbarte Gebäude an die Solarmodule angebunden werden könnten, um den Eigenbedarf zu steigern. Manfred Riederle (FDP) sagte, der Strombedarf werde deutlich steigen und riet dazu, eventuell Stromtankstellen an den Gebäuden mit Solarmodulen zu platzieren. Birte Bode (SPD) sähe eine Aufgabe der Stadtwerke auch darin, Wall-Boxen in Garagen anzubieten. Brigitte Huber (Grüne) zeigte sich erfreut, dass die Stadtwerke auf Initiative der Grünen so schnell schon konkrete Zahlen und Konzepte vorgelegt hätten. "Ein Beitrag zur Energiewende ist es auf jeden Fall."

Das Ziel ist laut Reiter, bereits im ersten Halbjahr erste Entscheidungen zu treffen, um zügig Ausschreibungen rausgeben zu können. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) strebt an, eine Sondersitzung einzuberufen. Reiter äußerte sich auch zuversichtlich, vielleicht bis 2024 mit den Plänen für eine weitere Freiflächen-Photovoltaikanlage zu Ergebnissen zu kommen. Nach ersten Überlegungen könnte eine solche am Nordostufer des Unterschleißheimer Sees entstehen. Allerdings gibt es bis dahin einige Hürden zu überwinden. Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet. Eine Verlegung des Umspannwerks vom Furtweg dorthin war schon mal im Gespräch und hätte dem Vernehmen nach auch Priorität. Reiter sagte, es müssten erst umfangreiche naturschutzfachliche Untersuchungen angestellt werden sowie ein Änderungsverfahren für Flächennutzungs- und Bebauungsplan. Zudem sind Bereiche entlang der Autobahn für Solarmodule im Gespräch.