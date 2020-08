Dieser Kater ist alles andere als ein Stinkstiefel. Als der jüngste Sohn beim Tod seines Vaters, des Müllers, statt Mühle oder Esel als Erbe nur einen Kater erhält, scheint dies quasi für die Katz. Aber letztlich erweist sich dieser als trickreicher und pfiffiger Helfer, der seinem Herrn unschätzbare Dienste erweist. Das Marionettentheater Bille Unterschleißheim zeigt Grimms Märchen "Der gestiefelte Kater" am Samstag und Sonntag, 22. und 23. August, als Stück in fünf Akten. Es ist geeignet für Kinder von drei Jahren an und dauert etwa 60 Minuten, Beginn jeweils 15 Uhr. Karten gibt es über www.marionettentheater-ush.de/tickets oder Telefon 089/150 21 68.