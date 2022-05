Kommentar von Bernhard Lohr

Was ist nur in die Vertreter von ÖDP und Grünen gefahren? In Unterschleißheim haben ausgerechnet sie an einem neuen Leihsystem für Pedelecs herumgemäkelt und dieses Projekt womöglich in der größten Stadt des Landkreises zu Fall gebracht. Das zu verstehen ist nicht gerade einfach. Schließlich wurde das von der Nordallianz aus acht Kommunen in den Landkreisen München und Freising vor allem damit begründet, Menschen zum Verzicht aufs Auto zu bewegen. Die mit einem kleinen Elektromotor betriebenen Räder erleben derzeit einen Boom. Sie sind ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, zehn oder 15 Kilometer entspannt klimafreundlich zurückzulegen.

Allzu oft wird angesichts der monumentalen Herausforderung der Klimakrise in kommunalen Gremien viel zu klein gedacht. Der Vorgang in Unterschleißheim ist dafür typisch. Dabei war das Leihsystem-Projekt über Monate auch in Workshops vorbereitet worden. Es ist weitgehend durchkonzipiert, ein hoher Zuschuss des Bundes steht in Aussicht. Der rote Teppich war ausgerollt. Und dann weigern sich die Stadträte, den Weg zu beschreiten und wischen alles mit ein paar Sätzen vom Tisch. Die CSU argumentierte damit, dass die Pedelecs wohl zu wenig angenommen würden. Die ÖDP hält die MVG-Leihräder für ausreichend. Die Leute sollen halt strampeln. Und die Grünen wogen in der Sitzung Punkt für Punkt ab, um dann doch noch zuzustimmen, eine überschaubare Summe in das stark bezuschusste Vorhaben zu stecken. Dabei müsste es jetzt heißen: anpacken, ausprobieren, loslegen. Es braucht viel mehr Mut und Tatkraft.

Es bleibt zu hoffen, dass der Unterschleißheimer Stadtrat die Fehlentscheidung noch korrigiert. Die Chance scheint zu bestehen. Aber der Vorgang zeigt, dass auch in den Ökoparteien nicht überall angekommen ist, dass die Mobilitätswende nur gelingt, wenn man attraktive Angebote macht. Genau das sollte mit den Pedelecs geschehen. Es gibt nichts Schöneres, als jetzt im Frühling fröhlich auf dem Rad an Autokolonnen vorbeizuziehen, die im Stau stehen.