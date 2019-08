5. August 2019, 21:27 Uhr Unterschleißheim Paten sollen Bänke mitfinanzieren

Die Sitzbänke im Unterschleißheimer Stadtgebiet sollen an Paten vergeben werden. Das fordert die Freie Bürgerschaft in einem Antrag. Wie in anderen Orten oder Freizeitanlagen könnten Namen, individuelle Botschaften oder persönliche Erinnerungen an Gedenktage oder Jubiläen auf der Bank verewigt werden. Der dafür erhobene Obolus sollte einem sozialen Zweck zugute kommen, so der Antrag.

Bänke seien zuletzt vermehrt nachgefragt und auch aufgestellt worden, schreiben die Freien Bürger, gerade im Frühjahr seien wieder 25 neue Sitzgelegenheiten bestellt worden. Als Spendenbetrag für künftige Paten schlagen sie 250 Euro pro Bank vor. Der Stadtrat muss den Antrag erst noch beraten.