4. Oktober 2018, 21:47 Uhr Unterschleißheim Parkhaus wächst in die Höhe

Für den neuen "Koryfeum"-Gewerbepark neben dem Business Campus hat das Unterschleißheimer Rathaus die Pläne noch einmal modifiziert. Dutzende Korrekturen der Bauvorgaben hat der Bauausschuss des Gemeinderates genehmigt. Unter anderem wird das Parkhaus an der Nordostecke des Areals jetzt 20 statt der ursprünglich vorgesehenen 15 Meter hoch. Damit können nun alle benötigten Stellplätze in dem Parkhaus plus der unter dem gesamten Grundstück situierten Tiefgarage untergebracht werden. An der Baustelle wird derzeit bereits der Baugrund abgeschoben und archäologisch untersucht. Erste Teilbaugenehmigungen sind schon erteilt. Entstehen werden südlich vom Business Campus an der Landshuter Straße ein Gewerbepark mit etwa 80 000 Quadratmeter Nutzfläche für Büros, Gastronomie und ein Hotel mit 200 Zimmern.