In Kooperation mit der ÖDP zeigt das Capitol-Kino in Unterschleißheim am Freitag, 3. September, den Dokumentarfilm "Unser Boden unser Erbe". In den Film einführen und das anschließende Gespräch moderieren wird Yannick Rouault, der Direktkandidat der ÖDP für den Bundestag im Wahlkreis München-Land Die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen gilt als ein Kernthema der Ökologisch-Demokratische Partei Im Zentrum der Dokumentation "Unser Boden unser Erbe" steht eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Denn sie gilt als entscheidend für die Zukunft des Planeten. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr im Capitol in der Alleestraße 24. Wegen der begrenzten Plätze (Corona) empfiehlt sich eine telefonische Kartenreservierung oder der Kartenkauf über die Kino-Homepage www.capitol-lohhof.de.