Die ÖDP hat die Wahl von Grünen-Stadtrat Tino Schlagintweit zum Zweiten Bürgermeister von Unterschleißheim gegen Kritik verteidigt. Der Rückschluss, der Bürgermeisterkandidat mir den zweitmeisten Stimmen müsse Zweiter Bürgermeister werden, sei falsch, so Stadtrat Bernd Knatz. "Das kann so kommen, wenn die Chemie stimmt, ist aber keineswegs ein Automatismus." Allein der Stadtrat wähle die weiteren Bürgermeister. "Der Bürgermeister braucht Vertreter, die zu ihm loyal sind", so Knatz weiter. "Leider war das beim bisherigen Zweiten Bürgermeister Stefan Krimmer in den letzten Jahren häufig nicht der Fall." Es sei somit nicht verwunderlich, dass sich Bürgermeister Christoph Böck (SPD) einen anderen Stellvertreter gewünscht habe. Wäre nicht ein SPD-Stadtrat erkrankt gewesen, so Knatz, wäre Tino Schlagintweit wohl spätestens im zweiten Wahlgang gewählt worden und nicht per Losentscheid bestimmt.