Unterschleißheim könnte dereinst eine Polizeiinspektion am Ort haben. Als Standort käme die Kreuzstraße in Frage. Entsprechende Überlegungen spiegelt der Entwurf für den Bebauungsplan eines Wohngebiets in Lohhof-Süd wieder, wo eine - so wörtlich - "Gemeinbedarfsfläche Polizei" vorgehalten wird, die "der Unterbringung von Gebäuden und Räumen für eine Polizeidienststelle" dienen soll. Doch weder im Polizeipräsidium München noch in der Inspektion in Oberschleißheim, die auch Unterschleißheim und Garching betreut, sind Umzugspläne bekannt. Im Rathaus in Unterschleißheim spricht man von einer vagen Idee. Der verkehrsgünstige Standort wäre geeignet für eine Inspektion, "für den Fall, dass es mal sein könnte". die Einsatzfahrzeuge wären schnell in allen drei Orten.