Unterschleißheimer Friedhöfe weiterhin nachts abgesperrt

Die Unterschleißheimer Friedhöfe bleiben nachts geschlossen. Das hat der Hauptausschuss des Stadtrats mit zehn zu vier Stimmen beschlossen. Stefanie Leimböck von der CSU und Lissy Meyer von den Grünen hatten gemeinsam gefordert, dass die Friedhöfe "nicht mehr abgeschlossen werden und so jederzeit für Besucher zugänglich sind". Derzeit werden der Waldfriedhof und der Friedhof an der Nelkenstraße im Sommer jeweils um 20 Uhr zugesperrt, im Winter um 18 Uhr. Damit sei es "Trauernden oft nicht möglich, ihre lieben Verstorbenen zu den vorgegebenen Öffnungszeiten zu besuchen", heißt es in dem Antrag, "diese Einschränkung muss nicht sein". Denn Probleme mit Vandalismus gebe es nicht, argumentieren die beiden Stadträtinnen. Der alte Friedhof bei der Kirche St. Ulrich sei ohnehin uneingeschränkt offen, so die beiden Antragstellerinnen. Und immerhin koste das tägliche Auf- und Absperren die Stadt knapp 13 000 Euro im Jahr. Außerdem würde sich dann ein anderes Problem von selbst erledigen, mit dem sich die Stadträte demnächst auf einen anderen Antrag hin beschäftigen müssen: Um versehentliches Einschließen zu vermeiden, sollen Notausgänge an den Friedhöfen installiert werden.

Die Stadtverwaltung plädierte "aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht" dafür, die nächtliche Schließung beizubehalten. Die zuständigen Rathausmitarbeiter berichteten von etwa zehn Beschwerden jährlich über Diebstahl und Vandalismus an Friedhöfen. Geklagt werde über "gestohlene Blumenvasen, Friedhofsdeko sowie Blumen von frisch bepflanzten Grabstätten", dazu seien bereits "ganze Figuren von Grabstätten abmontiert und mitgenommen worden" sowie "Friedhofsbänke und die Friedhofsmauer beschmiert und vermüllt worden", was zweifellos vorwiegend bis ausschließlich nachts geschehe. "Das Zusperren der Friedhofstore ist ein Signal an die Bevölkerung, dass die Stadt dem Treiben nicht unverrichteter Dinge zusieht", betont das Rathaus. Auch hafte die Stadt, wenn bei Dunkelheit jemand auf dem Friedhof zu Schaden komme. Die jetzt gültigen Öffnungszeiten waren 2006 eingeführt worden, zuvor waren die Friedhöfe im Sommer bis 21 Uhr zugänglich. Damals gab es laut Stadtverwaltung viele Beschwerden über Diebstähle.