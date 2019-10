In der Zwickmühle zwischen akutem Reparaturbedarf beim maroden Rathausfoyer und einer mittelfristig anstehenden Kompletterneuerung von Rat- und Bürgerhaus haben sich die Unterschleißheimer Stadträte jetzt auf eine Minimallösung verständigt - für die gleichwohl fast zwei Millionen Euro in die Hand genommen werden müssen. Improvisieren muss nun einmal mehr das Kulturamt, dass die bereits laufende Programmplanung 2020/21 jetzt mit der Baustelle abstimmen muss.

Es regnet permanent hinein, der Brandschutz ist nicht mehr zeitgemäß und an den Sicherheitsvorkehrungen ließe sich auch vieles optimieren: Deshalb hatte der Stadtrat eine Kompletterneuerung des verbindenden Foyers zwischen Rat- und Bürgerhaus beschlossen. Weil aber in absehbarer Zeit ohnehin eine Erweiterung des Rathauses in irgendeiner Form ansteht, die dann auch wieder bauliche Konsequenzen für das Foyer haben dürfte, erwies sich der akute Eingriff für eine Übergangslösung als zu teuer und wurde abgesagt.

Die daraufhin beschlossene Minimallösung ist nun so sparsam angelegt, dass von den ausführenden Firmen teilweise nicht mal Garantien gegeben werden, dass die Maßnahmen auch helfen und halten. Denn die Konstruktion ist so komplex, dass ein Eingriff etwa nur bei den Dichtungsfugen nicht zwangsweise etwas bewirken muss. "Unbefriedigend" sei das, monierte Annegret Harms (SPD) am Montagabend im Bauausschuss des Stadtrats, für doch immerhin geschätzte 1,9 Millionen Euro bekomme man "nichts Halbes und nichts Ganzes".

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) räumte ein, dass es "keine perfekte Lösung" sei. Dennoch erreiche man, "dass wir von den Kübeln fürs Regenwasser wegkommen, die Brandschutzauflagen erfüllen und das Sicherheitskonzept verbessern", sagte er, das rechtfertige die Investition. Christian Karger aus dem Stadtbauamt versprach, auch ohne Gewährleistungen und Garantien werde "ein wesentlich besserer Zustand eintreten als er jetzt ist". Den größten Aufwand verursacht, dass die komplette Trägerkonstruktion neu mit einer Brandschutzbeschichtung versehen werden muss. Hierfür sind allein mehr als die Hälfte der Kosten angesetzt. Bis zuletzt hatte das Rathaus gehofft, nur schadhafte Stellen ausbessern zu müssen. Umfangreiche Untersuchungen hätten nun aber keine andere Möglichkeit gelassen, als die Beschichtung an allen Stahlträgern flächendeckend zu erneuern.

Völlig offen ist noch die Terminierung. Das "Forum Kultur", das nach dem ursprünglichen Erneuerungsbeschluss schon eine komplette Saison ohne Bürgerhaus geplant hatte und dann wieder umschwenken musste, steht auch jetzt vor lauter Fragezeichen in der Planung. Einen Zeitplan für die Sanierung gibt es noch nicht. Der soll jetzt in enger Abstimmung mit dem Kulturamt erstellt werden. Der Festsaal im Bürgerhaus soll über die gesamte Bauphase im Foyer uneingeschränkt nutzbar sein.

Durchgewunken wurde der Minimalplan im Ausschuss dann einstimmig. Auch Harms setzte die Priorität auf rasches Handeln. Man müsse "endlich aus der Fremdschämphase für die Regenkübel rauskommen", sagte sie.