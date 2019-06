26. Juni 2019, 22:25 Uhr Unterschleißheim Nordbeat-Festival mit Ska-Special

Sieben Bands treten beim Nordbeat-Festival im Unterschleißheimer Jugendkulturhaus Gleis 1 auf. Am Freitag, 5. Juli, stehen von 19 Uhr an drei Ska-Bands aus München und Görlitz auf der Open-Air-Bühne: Rapid, Benuts und Yellow Cap. Am Samstag gibt es von 17 Uhr an verschiedene Musikstile zu hören. Unter anderem konnten die lokale Größe Ruhestö(h)rung und die durch die Fernsehserie X-Factor einem breiteren Publikum bekannt gewordene Band Wait Of The World gewonnen werden. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal statt. Der Eintritt ist frei.