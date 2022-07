Auf der A 92 zwischen Unterschleißheim und dem Autobahnkreuz Neufahrn wird an diesem Donnerstag, 14. Juli, die Baustellenverkehrsführung eingerichtet, die für die geplante Erneuerung der Fahrbahn in diesem Bereich notwendig ist. Der Verkehr wird im Anschluss auf die neue Führung umgelegt. Danach wird die alte Betonfahrbahn in Richtung Deggendorf entfernt und durch einen neuen Asphaltoberbau ersetzt. Laut der Autobahn GmbH des Bundes sind die Arbeiten notwendig, um eine sichere Befahrbarkeit des wichtigen Autobahnabschnitts auch in Zukunft gewährleisten zu können. In die Planung für die Sanierung ist auch der künftige sechsspurige Ausbau der A 92 mit eingeflossen, der sich derzeit im Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von Oberbayern befindet. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten und werden voraussichtlich bis in den Hebst hinein andauern, es kann laut Autobahn GmbH aber auch witterungsbedingt zu Verzögerungen kommen. Während des Projektes bleiben an der Anschlussstelle Unterschleißheim sowie am Kreuz Neufahrn alle Ein- und Ausfahrtsrampen geöffnet. Mit weit mehr als 60 000 Fahrzeugen am Tag bei Unterschleißheim sowie mehr als 100 000 am Kreuz Neufahrn gehört die A 92 zu den am meisten befahrenen und wichtigsten Trassen und Transitstrecken im Landkreis München.