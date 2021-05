Die Stadt Unterschleißheim ruft die Jugendlichen im Alter von zwölf bis 21 Jahren auf, ihre Interessen in die Hand zu nehmen und sich fürs Jugendparlament aufstellen zu lassen. Wer sich das vorstellen kann, kann sich per E-Mail an ush.jupa@t-online.de wenden und bereits am Mittwoch, 19. Mai, an einer Kennenlernrunde teilnehmen. Beginn: 19 Uhr. Ein zweites Kennenlerntreffen ist für Donnerstag, 24. Juni, im großen Sitzungssaal des Rathauses geplant. Gesetzt, es melden sich genügend Interessierte, kann an diesem Junitermin auch die Wahl stattfinden. Die konstituierende Sitzung des bis zu 20 Köpfen zählenden Gremiums, das ein Budget verwaltet und den Stadtrat berät, ist für Donnerstag, 1. Juli, 19 Uhr terminiert.