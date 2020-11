In Unterschleißheim organisiert ein neuer Verein das Carsharing-Angebot am Bahnhof unter der Le-Crès-Brücke. Der Verein Stadt-Teil-Auto Schleißheim hat das Fahrzeug dort auf den Verein Gemeinsam mobil ("gemeinsamobil") übertragen, nachdem keine Nachfolge für die langjährige Vereinsvorsitzende Silvia Schedlbauer hat gefunden werden können. Jürgen Müller und Matthias Reinsch aus dem Raum Augsburg haben mit gemeinsamobil laut Stadt ehrenamtlich in neun Jahren ein "funktionierendes Carsharing-System" aufgebaut. Inzwischen verfügt der Verein über einen Fuhrpark mit neun Fahrzeugen an acht Standorten. Drei der Fahrzeuge sind für den Rollstuhltransport geeignet, denn der Verein betont den sozialen Aspekt des Carsharing und erhielt zuletzt die Auszeichnung "Bayern barrierefrei". Die Buchung des Autos erfolgt wie bisher über DB Connect/Flinkster über die App, Webseite oder telefonisch. Ansprechpartner ist Jürgen Müller unter 0178/212 51 77, E-Mail gemeinsamobil@gmx.de.