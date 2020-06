Auf zwei Brachflächen im Unterschleißheimer Stadtgebiet zeichnet sich nun opulente Bebauung ab. Auf dem sogenannten Moll-Gelände an der Carl-von-Linde-Straße soll ein Wohn- und Büroblock mit 58 Wohneinheiten und acht Büroräumen entstehen. Ebenfalls an der Carl-von-Linde-Straße, vor der Einmündung in die Landshuter Straße, ist eine Wohnanlage mit mehreren noch nicht näher bezifferbaren Blocks in Planung. Der Bauausschuss des Stadtrats hat beide Pläne abgenickt.

Für das Moll-Grundstück liegt bereits ein konkreter Bauantrag vor, gegen den der Ausschuss keine Einwände hatte. Das Gebäude wird an der Carl-von-Linde-Straße 21 Meter breit und dann 70 Meter tief. Auf der Rückseite, zur Bahnlinie hin, sind die Büroeinheiten angeordnet. Entstehen sollen knapp 3000 Quadratmeter Wohn- und rund 1500 Quadratmeter Bürofläche. Zur Anfahrt von Tiefgarage und oberirdischen Stellplätzen wird ein Stichweg von der Straße angelegt.

Für die mögliche Bebauung des sogenannten Bergmann-Grundstücks an der Einmündung der Carl-von-Linde-Straße in die Landshuter Straße hat der Ausschuss erst einmal ein grundsätzliches Placet gegeben. Denn strittig ist hier die Abstimmung einer möglichen Bebauung mit dem Erweiterungsbedarf der unmittelbar angrenzenden Grundschule an der Ganghoferstraße.

Nun liegt aber ein Konzept vor, für das vom Rathaus Zustimmung signalisiert wurde. Im Zuge der Bebauung soll die Stadt einen knapp 1000 Quadratmeter großen Grundstücksstreifen erhalten, der mittelfristig die problemlose Erweiterung der Schule ermöglichen würde.