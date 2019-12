Bevor der Siegerentwurf für Unterschleißheims neue Stadtmitte noch vor Weihnachten den Stadtrat passieren soll, meldet sich Grünen-Bürgermeisterkandidat Tino Schlagintweit mit einer neuen Idee zu Wort. Er spricht sich dafür aus, bei dem Projekt über den Baustoff Holz anstelle von Beton nachzudenken. Auf dem Isar-Amper-Einkaufszentrum laste eine schwere ökologische Hypothek, so Schlagintweit. Den Komplex nach 40 Jahren abzureißen, gleiche ökologischem Irrwitz. Um diese Bilanz auszugleichen, seien Dachgärten und Wärmedämmung zu wenig. Es bleibe daher nur, die Umweltbelastung beim Bau so gering wie möglich zu halten. Beton jedoch sei ein "heimlicher, aber potenter Klimakiller", warnt der Grüne.

Allein die Herstellung von Zement übertreffe den weltweiten CO₂-Ausstoß des Flugverkehrs. Holz binde dagegen Kohlenstoff und eigne sich mittlerweile sogar für Großprojekte. Schlagintweit verweist auf erste Hochhäuser aus Holz. So wurde erst in diesem Jahr in Wien ein 80 Meter hohes Haus fertiggestellt. Der Vorteil: Diese Projekte könnten schneller und preisgünstiger umgesetzt werden, die Nachbarn hätten weniger Belastung durch Staub und Lärm. Auch sämtliche Brandschutzkriterien würden von modernen Holzbauten erfüllt. Der Grüne verspricht sich von einer Holzbauweise in der neuen Stadtmitte einen Imagegewinn für Unterschleißheim, eine "deutschlandweite Signalwirkung". Damit würde bewiesen, dass Projekte dieser Größe "nicht automatisch in einer Betonflut enden".