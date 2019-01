14. Januar 2019, 22:00 Uhr Unterschleißheim Neue Sprecherin der Grünen

Die Ortsgruppe der Grünen in Unterschleißheim hat eine neue Sprecherin. Die 36-jährige Rebecca Riedelbauch wird künftig den weiblichen Part in der Doppelspitze übernehmen. Die gebürtige Schleißheimerin lebt seit 2012 in der bevölkerungsreichsten Kommune des Landkreises und arbeitet als Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche in eigener Praxis in Neufahrn. Riedelbauch, die 2018 den Grünen beigetreten ist, wird neben Markus Wutzke die Rolle der Ortsverbandssprecherin übernehmen. In dieser Funktion will sie nach eigenen Angaben die kommende Kommunalwahl 2020 vorbereiten und die Unterschleißheimer Grünen zum Erfolg führen.