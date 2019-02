26. Februar 2019, 21:58 Uhr Unterschleißheim Neue Spitze der Frauen Union

Die Frauen Union in Unterschleißheim geht mit einem neuen Führungsteam in die anstehenden Wahlkämpfe. Auf einer Versammlung im Alten Wirt wählten die Mitglieder Nicole Uerpmann, die auf Lorena Allwein folgt. Uerpmann zur Seite stehen in Annette Fritsch und Julia Pettinger auch neue Stellvertreterinnen. Das Amt der Schriftführerin übernahm die bereits für den CSU Ortsvorstand tätige Gabi Wolf. Schatzmeisterin ist weiterhin Roswitha Lautner. Wie CSU-Vorsitzender Stefan Krimmer mitteilt, werde die Frauen Union sich hoch motiviert dafür einsetzen, mehr Frauen in politische Ämter zu bekommen.