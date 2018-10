16. Oktober 2018, 21:47 Uhr Unterschleißheim Neue Reihe im Seniorenkino

Das neue Programm der Seniorenkinoreihe Kinoklub Gold startet am Donnerstag, 18. Oktober, 16 Uhr, im Capitol Kino in Unterschleißheim mit der Tragikomödie "Dieses bescheuerte Herz". In dem auf einer wahren Geschichte basierenden Film spielt Elyas M'Barek den verwöhnten Sohn eines Herzspezialisten, der sich auf einmal um einen schwer kranken Buben kümmern muss. Eintrittskarten können per E-Mail unter info@capitol-lohhof.de oder per Telefon unter 089/18 91 21 reserviert werden. Die neuen Flyer mit dem Programm bis September 2019 liegen außer im Kino im Rathaus, im Ticketshop, in der Bibliothek, im AWO- Begegnungszentrum und in vielen Geschäften aus.