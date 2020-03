Ein neues Einheimischen-Projekt auf Erbpacht in Lohhof-Süd wird es vorerst nicht geben. CSU, Grüne, ÖDP und FDP haben im Unterschleißheimer Stadtrat den Vorstoß nicht mal zur Beratung zugelassen - wenn auch aus jeweils diametral unterschiedlichen Gründen. Die Grünen finden ein derartiges Wohnbaumodell antiquiert, die CSU hingegen unterstützt es, fand jedoch den Standort ungeeignet.

Die SPD hatte "ein neues Einheimischen-Projekt mit Reihenhäusern in Lohhof-Süd auf Erbpachtbasis" beantragt, das auf dem städtischen Grundstück zwischen der Ismaninger Straße und dem Wall für die Skater-Anlage umgesetzt werden sollte. Damit würde die neue Siedlung angrenzen an eine Wohnzeile, die 2015 ebenfalls im Einheimischenprojekt erschlossen worden war.

Unterstützt wurde der Antrag einzig von der FB - die auch die Autorenschaft für sich reklamierte. Er habe dieses Projekt bei einer Podiumsdiskussion im Wahlkampf vorgeschlagen, erinnerte FB-Bürgermeisterkandidat Martin Reichart und es wenig später als SPD-Antrag wiedergefunden. "Ich war richtig überrascht", spottete er, "wie schnell fremde Federn da in einem fremden Sterz stecken".

Die Herkunft der Initiative blieb allerdings Makulatur, da sie mehrheitlich gar nicht als Antrag angenommen wurde. "Städtische Grundstücke sollen ausschließlich für den Bau eigener städtischer Wohnungen genutzt werden, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen", sagte Jürgen Radtke für die Grünen. Einheimischenmodelle in dieser Form des Sponsorings von Wohneigentum würden "der Vergangenheit angehören". Mit der Förderung von privatem Reihenhausbau würden im Vergleich zur Bereitstellung von Wohnungen viel weniger Unterschleißheimer von der städtischen Unterstützung begünstigt. Zudem treffe die finanzielle Förderung beim Hausbau nur ein ohnehin begütertes Klientel, das sich den Bau auch leisten könne.

Martin Reichart keilte daraufhin zurück, er sei "überrascht von so viel Unsinn". Auch potenzielle Reihenhausbauer verdienten städtische Förderung, "wir können nicht grundsätzlich nur Senioren und Krankenschwestern fördern". Wenn die Stadt mit einem derartigen Modell auf Erbpacht "jungen Familien eine Chance ermöglicht, ist das ein Schritt in die richtige Richtung".

Die CSU unterstützte das Modell ebenfalls, allerdings sei der von der SPD vorgeschlagene Standort ein Ausweis für "völlig konzeptfreies Planen", rügte Stefan Diehl. Den Bauherrn der jetzigen Ortsrandzeile habe man Obergeschosse untersagt, um eben den Ortsrand flach zu halten. Wenn jetzt eine weitere Bebauung diesen Ortsrand aufhebe, die dann auch zwangsweise höher werde, sei das den Anliegern gegenüber nicht vertretbar: "Wir müssen schon glaubwürdig bleiben." Die CSU schlug daher ein identisches Modell auf einer anderen Parzelle in Lohhof-Süd in städtischem Eigentum vor.

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) verwies darauf, dass der von der SPD vorgeschlagene Standort zuvor im Stadtrat einmütig als potenzieller Standort für ein neues Kinderhaus freigegeben worden wäre. Was an dieser Bebauung, die wegen einer anderen Entwicklung dann nicht realisiert wurde, anders gelagert sei als an einer Reihenhausbebauung, erschließe sich ihm nicht. Annegret Harms (SPD) sagte, gerade der "Lückenschluss" an der Stelle wäre "eine ganz reizvolle Angelegenheit".

Der von der CSU angeregte Standort müsse erst noch planungsrechtlich erschlossen werden, was das Projekt um Jahre verzögern würde. Bei der gerade abgeschlossenen Bearbeitung des Flächennutzungsplans habe die CSU diese Idee nicht eingebracht, wunderte sich Böck. Mit 17 zu 12 Stimmen wurde die Annahme des Antrags verweigert.