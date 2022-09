Eine Nähstube für alle Interessierten öffnet erstmals am Dienstag, 4. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in der Alexander-Pachmann-Straße 40 in Unterschleißheim ihre Pforten. Das Angebot richtet sich an alle, die gerne einmal unter Anleitung nähen möchten. Auch Kinder sind willkommen. Es werden keine Nähkurse angeboten, aber es wird bei Bedarf Hilfestellung gegeben und das Material wird zur Verfügung gestellt.

Bereits vor sechs Jahren hatte der Helferkreis Asyl, der sich derzeit in Auflösung befindet, in der Unterkunft in der Siemensstraße eine Nähwerkstatt eingerichtet. Dort wurde Bekleidung geändert, außerdem wurden Kissen und Decken genäht, um die Räumlichkeiten in der Unterkunft wohnlicher zu gestalten. Zahlreiche Spenden ermöglichten es dem Helferkreis damals, Nähmaschinen und Stoffe zu kaufen. Vieles wurde auch gespendet. Nachdem der Helferkreis Asyl seine Räume verloren hat, waren die Mitarbeiter auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Die konnte schließlich gefunden werden.

Andrea Kaltenbach von der Nachbarschaftshilfe, die die Räume zur Verfügung stellt, ist überzeugt, dass das Projekt gut zu ihren Angeboten passt. Betreut wird die Nähstube außerdem von den ehemaligen Helferkreis-Mitgliedern Monika Perbey, Christiane Seddick, Eva Rauch und Angelika Hebestedt, die bereits mit Sack und Pack in ihr neues Domizil umgezogen sind. Dritte im Bunde ist Gabi Schmid-Scherr, Leiterin des Awo-Sozialkaufhauses Klawotte in Unterschleißheim.

Schon lange war es auch ihr Wunsch, eine Nähstube in Unterschleißheim zu etablieren. "Die Klawotte hat dafür leider nicht die Räumlichkeiten", sagt Schmid-Scherr. Aber in anderer Form will sie die neue Unterschleißheimer Werkstatt unterstützen. Schmid-Scherr: "Wir als Klawotte können viel Material liefern, das sonst entsorgt werden müsste. Es ist auch geplant, kleinere Artikel wie Beutel und Decken zu nähen, die wir dann auf einem Weihnachtsmarkt oder bei einem Sommerfest verkaufen können."