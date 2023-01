Von Sabine Wejsada, Unterschleißheim

Der Unterschleißheimer Altbürgermeister Rolf Zeitler ist tot. Der 79-Jährige ist am Samstag nach schwerer Krankheit gestorben. 24 Jahre lang lenkte er zwischen 1989 und 2013 als Rathauschef die Geschicke der einwohnerstärksten Kommune im Landkreis München, bis zuletzt saß er für die CSU im Kreistag, bis 2006 bekleidete er dort das Amt des stellvertretenden Landrats. Zeitler hinterlässt seine Frau Monika sowie einen Sohn und einen Enkel.

"Wir sind alle geschockt und tieftraurig und können es nicht fassen", sagt Unterschleißheims CSU-Vorsitzender Stefan Krimmer am Sonntag der SZ. Man habe zwar um seine schwere Krankheit gewusst, dennoch sei sein Tod plötzlich gekommen, so Krimmer. Mit Zeitler verliere nicht nur die Stadt einen engagierten und prägenden Lokalpolitiker, der sich Zeit seines Lebens für die Menschen eingesetzt habe, der ganze Landkreis habe ihm viel zu verdanken.

Ihm ist die Stadterhebung zu verdanken

Dementsprechend groß ist die Anteilnahme nach dem Tod des Altbürgermeisters. Weggefährten reagieren mit "großer Traurigkeit und voller Dankbarkeit für die vielen wunderbaren Jahre mit einem treuen Freund und wunderbaren Menschen", wie etwa Landrat Christoph Göbel (CSU) auf Facebook schreibt. Mit den Angehörigen "trauert der ganze Landkreis". Göbels Stellvertreterin Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) bedauert, dass sie mit dem Tod Zeitlers nicht nur einen angenehmen Kollegen, sondern vielmehr einen "außerordentlich guten Freund" verloren habe, den sie sehr vermissen werde. Der Landkreis verliere einen Gestalter und bis zuletzt hoch engagierten Bürger, so Ganssmüller-Maluche

Zeitlers Nachfolger im Amt, Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) würdigt den Verstorbenen in einer Todesanzeige auf der Homepage als eine "herausragende Persönlichkeit und einen hochgeschätzten Mitmenschen", der die Entwicklung der Stadt maßgeblich geprägt habe. Zeitler habe in seiner Zeit als Rathauschef die Transformation der Kommune zu einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte im Landkreis München angestoßen und mit Leben erfüllt, erinnert CSU-Chef Stefan Krimmer. So sei zum Beispiel der Ausbau der Geothermie in der Stadt mit seinem Namen verbunden. Zeitler ist zudem Mitbegründer der Nordallianz gewesen, einem Zusammenschluss von acht Kommunen in den Landkreisen München und Freising.

Rolf Zeitler setzte sich als Bürgermeister vehement für die Stadterhebung der damaligen Gemeinde Unterschleißheim ein, die schließlich am 16. Dezember 2000 erfolgte. Das auf seine Initiative hin errichtete Glockenspiel am Rathausturm erinnert daran tagtäglich bis heute. Doch ihm lagen auch die sozialen Belange sehr am Herzen. So engagierte er sich unter anderem sehr für das Sehbehinderten- und Blindenzentrum (SBZ) in Unterschleißheim. Dieser Einsatz war auch immer mit seiner Frau Monika verbunden, die am Ort seit jeher als gute Seele gilt, weil sie sich ehrenamtlich für das Wohl von Senioren und Menschen mit Handicap, aber auch Kindern und Familien engagierte und dafür bereits 2011 mit der Bürgermedaille ausgezeichnet wurde.

Rolf Zeitler wurde nach seiner langen Amtszeit als Bürgermeister die Ehrenbürgerwürde der Stadt zuteil, er war Träger des Ehrenrings und wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Erst im Herbst 2021 hatte Zeitler für seine besonderen Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Kommunale Verdienstmedaille in Silber verliehen bekommen.