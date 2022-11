Der Stummfilm-Klassiker "Nosferatu" ist zu sehen, mit Live-Begleitung am Piano.

Der Stummfilm "Nosferatu - Eine Sinfonie des Grauens" mit Max Schreck in der Hauptrolle ist die erste und wohl eindrücklichste Dracula-Verfilmung der Filmgeschichte. Der Pianist und Komponist Stephan Graf von Bothmer wird diesen deutschen Stummfilm-Klassiker von Friedrich Wilhelm Murnau live am Flügel am Donnerstag, 17. November, im Bürgerhaus Unterschleißheim interpretieren. Versprochen wird ein "mystisches Erlebnis" aus Bild und Ton, Beginn: 20 Uhr. Karten gibt es über www.forum-unterschleissheim.de.