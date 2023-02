Die Nutzer von Omnibussen können sich in Unterschleißheim auf besseren Service einstellen. Und zwar an einem ganz entscheidenden Punkt. Denn die große Frage an allen Haltestellen ist seit jeher: Wann kommt denn endlich der Bus? Und: Kommt er überhaupt? Die Stadt hat jedenfalls im Sommer 2020 schon beschlossen, sich an dem MVV-Projekt zur Installation sogenannter dynamischer Fahrgastinformations-Einheiten (DFI) zu beteiligen. Seit Januar werden diese Geräte nun installiert. Es gibt sie in verschiedener Ausführung und in unterschiedlichen Größen. Jedenfalls sollen alle Haltestellen solche Anzeigen erhalten, die dem MVV-Kunden mitteilen, in wie vielen Minuten die Ankunft des Busses zu erwarten ist.

Ein Teil der 73 DFI-Anzeiger ist an Haltestellen bereits montiert. Wie die Stadt mitteilt, gibt es die kleinen Bussteig-Anzeiger wie an der Carl-von-Linde-Straße, die aus zwei Anzeigefeldern für die nächsten Busse einer Linie bestehen. An den beiden Bahnhöfen kommen nun vier mittelgroße Displays zum Einsatz, die die Abfahrtszeiten von bis zu fünf Buslinien gleichzeitig anzeigen können. An den Zugängen zu den S-Bahn-Stationen sind drei große DFI-Geräte vorgesehen, die dann auch noch die S-Bahn-Züge ankündigen.

Die ersten 34 kleinen installierten DFI-Anzeiger seien allerdings noch nicht voll in Betrieb, wie die Stadt mitteilt. Sie können in den ersten drei Monaten noch falsche Ankunftszeiten wiedergeben. Das hänge damit zusammen, dass die Displays noch erprobt und kalibriert würden. Das Rathaus ermuntert, fehlerhafte Anzeigen an den MVV Kundendialog unter kundendialog@mvv-muenchen.de zu mailen oder telefonisch unter 089/41 42 43 44 durchzugeben. Die nächste Lieferung mit 14 Geräten wird im April oder Mai 2023 erwartet.

Das gesamte Projekt geht auf den Nahverkehrsplan des Landkreises zurück; viele Gemeinden haben sich entschlossen, diese DFI-Anzeiger zu installieren. Manche statten auch nur jenen Teil der Haltestellen aus, die am meisten frequentiert sind. Unterschleißheim plant in den nächsten Jahren zudem einen großen Ausbau des Busbahnhofs unter der Le-Crès-Brücke.