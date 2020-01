Im Premierenjahr wurden die Mieträder der Münchner Verkehrsgesellschaft in Unterschleißheim an den 13 Stationen schon rund 2700mal ausgeliehen. Dazu kommen 2743 Rückgaben. Damit sei "die Einführung des MVG-Mietrades in Unterschleißheim grundsätzlich geglückt", bilanzierte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) für die größte Landkreiskommune: "Die Räder werden gut angenommen und intensiv genutzt."

Im gesamten Landkreis München überwiegen die Ausleihzahlen die Rückgaben, was darauf hindeutet, dass zahlreiche Räder für die Fahrt nach München genutzt werden; in Unterschleißheim hingegen kommen abweichend vom Landkreisschnitt mehr Räder an als abfahren. Die am stärksten genutzte Station in der Stadt ist erwartungsgemäß der S-Bahnhof Unterschleißheim, wo 409 Ausleihen und 264 Rückgaben gezählt wurden. Stark frequentiert sind auch der Sportpark mit 196 Ausleihen und 155 Rückgaben und der S-Bahnhof Lohhof (143/108). Knapp 1600 geliehene Räder, also weit mehr als die Hälfte, wurden nicht an Stationen abgestellt, sondern irgendwo.

Diesen Verstoß gegen den Umgang mit dem Leihfahrrad hat die MVG in der Anlaufphase noch nicht geahndet, wird das aber ab 2020 tun. Demnach wird sich das Rückgabeverhalten wohl noch deutlich verändern. Andererseits zeigt dieses Verhalten den Planern auch, dass wohl weitere oder andere Stationen nötig wären. Fast neun von zehn Fahrten wurden innerhalb Unterschleißheims unternommen. Auch das ist ein weit überdurchschnittlicher Wert. Landkreisweit finden nur die Hälfte bis zwei Drittel der Fahrten innerhalb des Ortes statt. Nur zwei Prozent der Leihfahrten aus Unterschleißheim gingen nach München, vier Prozent nach Oberschleißheim. Die MVG glaubt, dass die Räder "vermutlich für die Bewältigung der ersten und letzten Meile zum öffentlichen Nahverkehr genutzt" würden. Oft diene das Leihfahrrad auch dazu, "die eigene Haltestelle zu überspringen und eine mit besserem Taktangebot zu erreichen".