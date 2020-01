Hochkarätige Stimmen und glänzende Unterhaltung verspricht die Opernband "The Cast", die sich aus sechs Sängern aus unterschiedlichsten Ländern zusammensetzt. "Die ganze Idee ist, dass wir eine großartige Zeit auf der Bühne haben und das Publikum daran teilhaben lassen", sagt Campbell Vertesi, der Mitbegründer von The Cast. Jenseits steifer Etikette präsentieren sie Opernarien auf hohem Niveau erfrischend zeitgemäß. Dazwischen bringen sie das Publikum zum Lachen, wenn sie ihre persönlichen Lieblingsbühnenpannen ausplaudern. Zu sehen sind sie am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr im Gleis 1, Karten zu 13 Euro gibt es im Ticket-Shop, Telefonnummer 089/31 00 92 00.