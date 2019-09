"Fliegen mit dir" lautet der Titel des Soloprogramms, mit dem Liedermacherin Corinna Fuhrmann alias Lucy van Kuhl auftritt. Am Klavier sitzend, verknüpft die studierte Germanistin und Pianistin Spiel, Gesang und Comedy: Souverän wechselt sie zwischen Songs, kleinen Moderationen und Geschichten aus dem Alltag. Die Wahl-Berlinerin ist eine präzise Beobachterin ihrer Umgebung, weshalb ihre Geschichten hohen Wiedererkennungswert für das Publikum haben. Ihr Thema ist das Reisen, im ICE genauso wie in die Köpfe der Mitmenschen. "Lucy van Kuhls Art zu musizieren und zu singen begeistert mich, ihre Worte sind poetisch und ironisch", urteilt Konstantin Wecker. Zu sehen ist sie am Donnerstag, 26. September, von 20 Uhr an im Unterschleißheimer Gleis 1. Karten zu 13 Euro gibt's im Ticket-Shop, Telefon 089/ 310 0 92 00.